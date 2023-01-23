『バービー スポッテッド ショッピングSpotted Shopping【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 11時 53分に出品され04月05日 11時 53分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バービー スポッテッド ショッピング

Spotted Shopping



マテル社 2005年度発売 ゴールドラベル



都会の休日がテーマのロバート・ベスト氏デザインのOFセットです。

茶系でまとめられたファッションは、ゴージャスで魅力的。

裏地が豹柄プリントのコートには襟元と袖元にファーが施され、インナーにはパールボタンが上品なニット。

付属のアクセサリーとしてブラウンの手袋、フェイク革付きの豹柄バッグ、アンクル丈のブーツ、ゴールドのブレスレット、ラインストーンブローチが付いています。



未取り出し品の為、中の方はわからない所もありますが状態はとても良いと思います。

箱は経年劣化による擦れ、傷みや汚れ等あります。

ヴィンテージ品にご理解ある方、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>ドール・お人形遊び>>>バービー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バービー