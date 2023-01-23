『ザノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ ネイビー 700フィル Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 24分に出品され03月27日 12時 24分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド・The North Face



カラー・ネイビー×ブラック



素材・ダウン80% フェザー20%



サイズ・L



着丈・68cm



身幅・59cm



肩幅・53cm



袖丈・62cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ ネイビー 700フィル Lサイズ