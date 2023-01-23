『枕カバー シルク 正絹 絹 PC-3712【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 01分に出品され03月30日 12時 01分に終了予定です。即決価格は1,058,460円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古着物(シミ、汚れあり)ホームクリーニングした後

水通し(縮み予防)を行い製作しました。



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枕を入れるタイプ 封筒型と言われますホテル式。

こちらは、入れたら、端にプラスティックスナップで留めるようにしました。



カバーの付けやすさもありますが、絹にとってお洗濯後に乾きを良くする為、

合わせ縫いではなく封筒式が良いので

こちらの形にしました。



吸水性、吸湿性、通気性、保温性にも優れた

大変高価ですが好まれている素材です。



夏は涼しく、冬は暖かく感じられるようで年中使用できます。

薄くて軽いです。



年齢に関係なく、お肌を気を付けられていらっしゃる敏感肌の方にもご使用いただいております。



小さめですのでお子様、昔ながらのそばから枕にもお使いいただけるとおもいます。



サイズ 約 35cm x 50cm

縫製時の糸 ポリエステル使用



枕（含まれません)につきまして

新品の枕を使用してます。(ご安心ください)



髪の寝ぐせ、摩擦防止等、顔の皮膚にとって様々な利点のある

シルクですので、枕にも絹を使いたいとの事(復活)で作ってみました。

ショートヘアの方のヘアキャップ代わりにもいいと思われます。



洗濯方法はメッセージからか、

記載しました紙を同封してます。



※リメイク品の為、解き穴等

落ちきれない汚れがある場合がございます。

少しでも気になられる方はご遠慮願います。



※ ナイトキャップかぶる程でもないかなくらいの

ショートヘアの方にもおすすめです



ヘアケア シルクカバー シルク枕カバー

絹枕カバー ナイトキャップ ヘアキャップ

シルクキャップ シルクナイトキャップ 美髪 艶髪

ショートヘア 寒さ対策 暑さ対策 ボディケア 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>シーツ・カバー 商品の状態: 未使用に近い