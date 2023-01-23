『枕カバー シルク 正絹 絹 PC-3712【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 01分に出品され03月30日 12時 01分に終了予定です。即決価格は1,058,460円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>寝具>>>シーツ・カバー
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格1058460円
488 入札履歴
終了
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