『【極美品】 MONCLER モンクレールダウン ニットジャケット ネイビー M【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 23時 28分に出品され03月14日 23時 28分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール



ハイブリッドダウン



ネイビー



M



着丈64

身幅50

肩幅42

袖丈65



使用感なく綺麗な品物です

年代も新しいモデルです



付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】

MONCLER

モンクレールダウン

ニットジャケット ネイビー M