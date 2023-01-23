『ナイキ エアフォース1 ロー ミスキーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 00時 51分に出品され04月25日 00時 51分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー...ホワイト



未使用になりますが製造から年月が経っておりますのでヴィンテージスニーカーを理解して頂ける方のみ購入願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: エアフォースワン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

エアフォース1

ロー

ミスキーン