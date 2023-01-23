『le.coeur blanc ダッフルコート レディース ロング ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 43分に出品され04月04日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルクールブランのロングダッフルコートです。



サイズ38表記で、M相当です。

真っ白ではなく落ち着いた白色です。



数回のみの着用で、まだまだお使い頂けると思います。店舗にて、30.000円ほどで購入した商品です。



※あくまで中古品になりますので、完全完璧を求められる方はご遠慮下さい。

※返品はご遠慮下さい。

※発送途中における返品に関しては保証致しかねます。

※上記にご理解頂けるようであれば是非ご検討下さいませ。



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カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ le.coeur

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ダッフルコート レディース ロング ホワイト