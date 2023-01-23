『美品 dyson ダイソン pure hot+cool link HP02 WS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 25分に出品され03月27日 16時 25分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー

タイプ···冷風機・冷風扇

タイマー···オンタイマー、オフタイマー

リモコン···リモコンあり

dysonの暖房機能付き扇風機兼空気清浄機です。

新品で購入し、あまり使っておらず美品です。

リモコン、説明書、箱など完備です。

オールシーズン使えます。

もちろん国内正規品です。

購入しましたが、我が家ではなかなか使用しないため、出品致します。

7枚目写真のように、購入当時から少し黒くなっていたのですが、交換作業がめんどうなため、そのまま使用してしまいました。



dyson HP 03 WS



color: SILVER

自動運転有

適用床面積クラス別: 20畳以上

集塵フィルタ買替交換対応有



#Dyson

#dyson 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン