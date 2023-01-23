『na.e Wool&Cashmere Hoodie Coat【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 11時 53分に出品され04月22日 11時 53分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 na.e

ナエ

ウールカシミアフーディーコート

オリーブ

22AW



22年末に購入し、着用回数2回です。

ベルト部分にクセが付いていますが、大きな汚れや破損は見受けられず、全体的に美品です。

神経質な方のご購入はお控えいただくようお願いします。

コンパクトに畳んで発送しますので、折りシワ等ご了承ください。



定価：38,250円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ na.e

Wool&Cashmere

Hoodie

Coat