『2人用 防災リュック 防災セット ラジオライト 寝袋 トイレ ランタン タンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 15時 36分に出品され03月23日 15時 36分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2人用の充実した防災セットです！

2人でお互いに持つものを考えながら用意できるよう、リュックは2つ付きます✧



着替え、食品、水などを加えて避難リュックが完成します。



◾️内容

・大容量リュック×2

(撥水加工・軽量・反射板付き)



『寝具』

・寝袋×2 (カラーはカーキorブラックランダム)

・アルミマット×1

・アルミブランケット×2

・耳栓 ×2・アイマスク×2

・エアー枕×2





『役立ちアイテム』

・ラジオライト×1

・充電式ランタン×1

・ヘッドライト×2

・3in1高速ケーブル×1

・ラバー手袋×2

・ホイッスル×2

・ロープ×1

・ガムテープ×1

・レインコート×2

・メモ×1 ・ペン×1

・スリッパ×2

・圧縮袋×4

・ゴミ袋15枚×2





『衛生用品』

・絆創膏5枚

・マスク6枚

・歯ブラシ(歯磨き粉付き)×2

・ハサミ・爪切り・毛抜き・耳かきセット×1

・簡易トイレ×10

・ビニール手袋5組

・使い捨て石鹸×2

・包帯×2

・除菌ウェットティッシュ40枚×1

・圧縮タオル×14



『食事用品』

・紙皿10枚

・割り箸10膳

・給水タンク10L



⚠️小物類はカラーやデザインが変わる可能性があります。

⚠️海外製、日本製様々です。

内容は変わらないのでご安心ください。





・全て新品未使用品ですが、パッケージや商品に使用には問題のないスレや傷がある場合もございます。

考慮の上ご購入お願いいたします！



✻個数変更は出来るだけ承りますので、ご相談ください。





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