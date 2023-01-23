『美品★MaxMara★2wayリバーシブル★千鳥格子柄ニットコート★【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 08分に出品され04月17日 07時 08分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MaxMara マックスマーラ

max&co. コレクション



2wayリバーシブルのニットコーディガンです。



ざっくり編み模様のネイビー柄と

大きめの千鳥柄が素敵です。



シーンやコーディネートに合わせて

変えていただくことができます。



【状態】

目立った傷汚れなく美品です。

安心してお受け取り頂けます。



【サイズ】

表記M

肩幅：40㎝

身幅：42㎝

ウエスト：43㎝

袖丈：62㎝

着丈：88㎝



【カラー】

ネイビー紺色

ホワイト白色



【素材】

アクリル バージンウール



【他にも多数出品中】

#✿りん✿のマックスマーラ出品一覧♡

マックスアンドコー



【管理番号】

f34



※ご購入前にプロフィールのご確認をお願い致します。



【アイテム】

アウター ジャケット チェスターコート

ガウンコート ジャンパー ロングコート

ブルゾン ミドル ハーフ カーディガン

左右ポケット有 ジップ 羽織り チェック

ハイネック バイカラー 千鳥格子



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★MaxMara★2wayリバーシブル★千鳥格子柄ニットコート★