『【 Piccolo様専用】HERMES エルメス24-25AW新作ツイルレーヌ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 23時 34分に出品され04月06日 23時 34分に終了予定です。即決価格は70,200円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HERMES エルメス24-25AW新作 Mors a Cadeaux Detoureツイルレーヌ 34

エルメス国内直営店にて購入



新品未使用タグ付き



カラー Blanc Naturel

サイズ 34

定価：￥459,800



着丈 約 57㎝

(素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)



・ウール&スカーフ半袖トゥイレインセーター、

シルク「Mors a Jouets Detoure」

プリント(シルク100%、ニット:バージンウール100%)

・クルーネック

・襟(リブトリム付き)

・フロントボディ(「Mors a Jouets Detoure」プリントシルク)

・ウエストに登山用コードとトーンオントーンのラバーディテール

・フランス製





付属品

ハンガー



ショップカードは個人情報を含むため、お付けしかねます。予めご了承ください。





カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【

Piccolo様専用】HERMES

エルメス24-25AW新作ツイルレーヌ