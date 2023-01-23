『takemotogumi様専用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 50分に出品され03月16日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3〜4年程前に購入しました。着用機会ない為出品致します。目立った汚れや傷みなどなくまだまだ着用できますが、古着にご理解ある方のみ、宜しくお願い致します。



カラー···ブラック



モデル名···サンダーラウンドネックジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ takemotogumi様専用