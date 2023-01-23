『美品✨bajra バジュラ ダブル ロングコート XLサイズ相当 バーガンディ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 05時 37分に出品され04月18日 05時 37分に終了予定です。即決価格は57,200円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

bajra バジュラ ロングコート チェスターコート アウター ダブル XLサイズ 相当 バーガンディ 透け感なし ストレッチ性あり



○サイズ

サイズXL（相当）

肩幅46.5cm

身幅57cm

袖丈67.5cm

着丈91cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

・ポケットに破れがあります(画像9枚目参照)が、見えない部分ですので普段使いには問題ないかと思います

・脇部分にややほつれがあります(画像10枚目参照)



USEDですので使用感はありますが、その他特に目立った傷や汚れ等なくまだまだご使用いただけるかと思います！



○カラー

バーガンディ



○素材



○購入元

大手ブランド買取店



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨bajra

バジュラ

ダブル

ロングコート

XLサイズ相当

バーガンディ