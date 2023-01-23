『60s japan vintage コットン アノラック スキー ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 23時 37分に出品され03月23日 23時 37分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】

ブランド、メーカー：SPORTSWEAR

カラー:アーミーグリーン

サイズ：表記不明 L程 素人寸で着丈約61cm身幅約58cm肩幅約48cm袖丈約47cmです。



オールドのスポーツウェアのビンテージコットンアノラックです。

ジャパンビンテージの中でも特に人気なジャンル。

多くのブランドがサンプリングしております。

シルエット抜群です。

お探しの方、是非。



【商品の状態】

使用状況：画像で確認いただける通り、ユーズドで使用感はありますが特筆すべきダメージ、汚れありません。古着なれした方でしたら問題ない状態かと思います。



注意事項：古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。

素人による梱包になりますのでご理解ください。



※他にも出品しておりますのでよろしければご覧下さい。



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