『【新品】COACH ストール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 13分に出品され03月12日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 size：135×196

レーヨン 59％

麻 41％

正規品



フリンジが付いていて、オシャレなストールです。

大判なので色々な巻き方ができます。

今年は、フリンジストールがトレンドでオシャレですよ♡♡



百貨店で購入し、一度も使用しておりません。



定価59,400円【新品未使用】



ブラウスは、販売しておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品】COACH

ストール