『Barbourジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 14時 45分に出品され03月12日 14時 45分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の冬古着屋で7万円で購入しました。

年代は1960か1965年位だそうです（古着屋の店員が言ってました）

購入してから着用回数は2回です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbourジャケット