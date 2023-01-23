『山崎 シングルモルトウイスキー 700ml + 180ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 03分に出品され03月22日 05時 03分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

山崎ウイスキーは1923年に設立された日本初のウイスキー蒸溜所で、長い歴史と伝統を持っています。世界的に評価されているこのウイスキーは、スコッチスタイルの製法を取り入れています。



【製品の特徴】

シングルモルトウイスキーは、特定の蒸溜所で製造された大麦麦芽のみを使用しており、豊かな香りと深い味わいが特徴です。山崎のウイスキーは、フルーティーでスパイシーなノートが調和しています。



【飲み方】

ストレートやロックで楽しむのが一般的ですが、ハイボールやカクテルにも適しています。特別な場面や贈り物にも最適です。



- ブランド: 山崎 (Yamazaki)

- 商品名: シングルモルトウイスキー (Single Malt Whisky)

- 容量: 700ml

- 製造者: 山崎蒸溜所 (Yamazaki Distillery)

- 製造年: 1923年 (Since 1923)

- アルコール度数: 43%



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし