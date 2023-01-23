『ザノースフェイス 800フィル バルトロ ダウンジャケット サミット M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 06時 05分に出品され03月18日 06時 05分に終了予定です。即決価格は11,362円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

即購入OK・お値下げ交渉・セット割り・即日発送OK

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ーーーーーーーーーーーサイズーーーーーーーーーー





レディースM



着丈：66 身幅：51 肩幅：40 袖丈：61





平置き採寸cm表記となります。

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。





ーーーーーーーーーーーフォロー割引ーーーーーーー





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詳しくはプロフィールを確認下さい！





ーーーーーーーーーーー状態ーーーーーーーーーーー





使用感はございますが古着を普段から着られてる方なら

問題なくまだまだ着用いただけます。





ーーーーーーーーーーー発送に関してーーーーーーー





◎送料無料(全国一律)

◎基本24時間以内発送



簡易梱包なのでご理解ある方のみご購入ください。





ーーーーーーーーーーー出品商品ーーーーーーーーー





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完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。

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920859981

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス 800フィル バルトロ ダウンジャケット サミット M