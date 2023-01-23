『◇エルメス◇カシミヤ×シルク/ニューリブリス/ストール/ブランド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 06時 05分に出品され04月05日 06時 05分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #NABEsshop



◆全品本物保証・返品対応致します。

→ご安心してお買い求めください。



◆フォロー割引あり。

→フォロワー様へのお値下げ承ります!!



◆他のサイトも利用中の為スグに売り切れます。

→交渉だけでもお早めにどうぞ!!



◆ご入金から24時間以内に発送致します!!



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【商品詳細】



・ブランド名：エルメス

・商品名：カシミヤ×シルク/ニューリブリス/ストール

・色 ：ホワイト系

・種 類：ストール

・サイズ：全長 約212cm 幅75cm

・シリアル番号：

・購入店：【大阪府公安委員会認可】の正規ブランド品店様より卸値で仕入れている鑑定済みの正規品(本物)です



◆付属品

なし



◆コンディション

汚れ小/糸吊り小



などの使用感がありますが、

その代わりとってもお安くしてあります!!



明らかに目立つレベルのキズや汚れもなく

全体的にはキレイな状態です(^^)



◆価値が落ちにくいブランド品は

持っているだけで大事な資産に。



◆この状態でこの価格ではなかなか手に入らないかと思います(^^)



◆1点限りの大特価につき、早い者勝ちです!!



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【安心品質】

・出品してあるブランド品は全て正規品です。

・ブランド品の購入先は真贋調査を２重で行う販売店様です。どうぞ安心してご購入ください(^^)



【返金保証】

・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。



【保管】

・冷暗所にて丁寧に保管してあります。

・タバコも吸っておりません。



【発送について】

・原則として購入当日〜翌日までの発送を心掛けています。

・万が一遅れる場合は、事前にご連絡させて頂きますm(._.)m



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#NABEsエルメス



1210320/A0258F 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ◇エルメス◇カシミヤ×シルク/ニューリブリス/ストール/ブランド