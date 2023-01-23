『美品 Freak’s storeメルトンライクウーリー 襟ボアベストセットコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 58分に出品され03月12日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一回（数時間）のみの着用でしたので

美しい状態です。



首元のボアやベストの取り外しが可能なので

様々なスタイルで楽しめます。



特に首元を立てるなどアレンジがたくさんできるのを気に入って購入しました。



袖口も絞れるのでかわいい系から綺麗系の着こなしまで楽しめます。





freak’s store

柄・デザイン···無地

カラー···ブラウン

着丈···ミドル



●マルチWAYで着用可能

●顔周りが華やかになる取り外し可能なボア付コート

●レイヤードしてあるベストは別々に着用可能で、着方の幅が広いアイテム

●起毛感あるウールライクな素材を使用しているので、見た目より軽量

●小柄な方から高身長の方まで着やすいミドル丈



ZOZOTOWNで17,600円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

Freak’s

storeメルトンライクウーリー

襟ボアベストセットコート