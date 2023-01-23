『ザラキッズ 13〜14歳 164cm ダウンコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 42分に出品され03月06日 06時 42分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ザラキッズの厚めコートです。

娘が5〜6回使用したと思います。



サイズ：13〜14歳 164cm



カラー：ピンク（派手なピンクではなく、落ち着いたくすんだピンクです）



フード：取り外し不可 ボタンで付けるタイプのフェイクファーがセットになっています。



普段は制服ばかりで使用も多く無かったので美品と言えると思います。キッズラインですがもちろん大人の方でも使用可能です。



カラー···ピンク



素材(表地)···ポリエステル



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザラキッズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザラキッズ 13〜14歳 164cm

ダウンコート