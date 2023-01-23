『☆極美品☆ブルネロクチネリ☆モニーレ装飾♡リバーシブル ダウンコート 40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 51分に出品され04月14日 13時 51分に終了予定です。即決価格は40,480円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『 ☆ブルネロクチネリ☆モニーレ装飾♡リバーシブル ダウンコート 40 』 brunello cucinelli



洗練された大人シルエットが綺麗な、ブルネロクチネリのリバーシブルダウンコートです。



表地は上質なウール生地で高級感のある1枚、襟裏にはたっぷりとモニーレ装飾があしらわれています。



裏地はポリエステル素材ですので、雨や雪、もしくはカジュアルダウンしたい時には、こちらを表にお召しになると、また違った雰囲気を楽しめます。



ブルネロクチネリにて購入後、3回ほど着用しただけですので、使用感少なく大変綺麗なコンディションです。



一度は人の手に渡った物であることをご理解の上、セカンドハンドを楽しんでくださる方にご愛用いただけましたら幸いです。



【商品説明】



ブルネロクチネリ サイズ: 40



肩幅: 約40cm 身幅: 約52cm 着丈: 約80cm

袖丈: 約62cm





カラー···グレー



素材(表地)···ウール



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルネロクチネリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☆極美品☆ブルネロクチネリ☆モニーレ装飾♡リバーシブル

ダウンコート

40