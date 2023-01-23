『新品レベル✨ルイヴィトン スカーフ レッツゴー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 19時 49分に出品され03月19日 19時 49分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ルイヴィトン スカーフ の出品でございます。



ルイヴィトン阪急梅田本店で購入の確実正規品になります。



状態はハンドルに巻いての使用はしておりません。新品同様です✨



付属品ありです❗️







は写真に掲載してるもの、箱など全てお付けいたします。



これからルイヴィトン クラッチ バックカードケース イヤホン バックパック リュック ボディーバック ベルト カードケース パーカーTシャツ ベルト スニーカーキーホルダー香水カッターシャツ 時計 バーキン ケリー フレッドリーガル、スコッチグレイン、ジョンロブ 、エドワードグリーン、クロケット&ジョーンズ、フレッド、HUBLOT、ベルルッティ、サントーニ、フランチェスコべニーニョ、マグナーニ、カルミナ、WFG、トレーディングポスト、バレンチノ、ディオール、ルイヴィトン、グッチ、鬼滅の刃、プラダ、エルメス、フェラガモ、ドルガバ、オフホワイト、モスキーノ、ケンゾー、クロムハーツ、ドルチェアンドガッバーナ カルティエ、ティファニー、ルブタン、シャネル、ミュウミュウ、バレンシアガ、モンクレール、フェンディ

などを出品していく予定ですのでぜひご覧ください。



カラー···ホワイト

924-4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品レベル✨ルイヴィトン

スカーフ

レッツゴー