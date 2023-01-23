『BARNEYS NEWYORK バルマカーンコート ウール カシミヤ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 02分に出品され04月30日 19時 02分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BARNEYS NEWYORK のバルマカーンコートです。

お色は 紺（ネイビー）

素材はウール70% カシミヤ30% ／ 綿100％

Lサイズとしておりますが画像の実寸サイズを参考になさってください。

下手な図で申し訳ありません。



リバーシブル使いもでき、気分や天候に合わせてお楽しみいただけます。また天然素材だけでコーデすれば静電気も起きにくいのではないかと。



専用にはしないので、あらかじめご了承くださいませ。



#カシミヤ

#バルマカーン

#バルカラーコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーニーズニューヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARNEYS

NEWYORK

バルマカーンコート ウール カシミヤ