『★人気 美品 アディダス ウルトラブースト２１ COLD.RDY 27 ブランド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 03時 03分に出品され04月15日 03時 03分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明■

adidas-アディダスの高機能ランニングシューズ、ULTRABOOST21 COLD.RDY （ウルトラブースト21

COLD.RDY）になります。

カラーはグレーファイブ/コアブラック/ソーラーレッド。



寒い季節のランニングを快適にサポートする冬仕様のシューズ。

保温性に優れたアッパーが雨を弾き、足を暖かくドライに保ちます。

コンチネンタル ウィンターラバーグリップ ラバーアウトソールが急こう配の下り坂や滑りやすい階段でグリップ力を発揮してしっかりした足運びを支えます。

次の１歩を踏み出すエネルギーを生む高反発BOOSTクッションを採用。

PRIMEKNIT（プライムニット）をアッパーに採用し、切り返しを極力排除する事でソックスを履いている様なフィット性を実現。

サポート力のあるヒールカウンター。

アディダステクノロジーを結集した究極のランニング体験ができる１足です。

状態は使用感の少ない美品に見られます。





■サイズ 表記：27.0cm







■現状の状態、ＵＳＥＤとしてご理解いただける方の入札、購入をお願いします。

神経質な方の入札、購入はご遠慮下さい。

他にもファッション、スポーツウェア、音楽関連品等格安にて出品していますのでよろしければそちらもご覧下さい。









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asics アシックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: アディダス

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