『axes femme まとめ売り 計49点【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 36分に出品され04月01日 09時 36分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コート類 6点

長袖 19点

長袖パーカー、カーディガン 6点

長袖 ワンピース1点

半袖 4点

半袖チュニック 4点

タンクトップ、キャミ 3点

七分袖 3点

パンツ 1点

手袋 2点



未使用から、毛玉が付いているものまであります。

カバーが付いているのはクリーニング済みですが、タグは返却時に外しますのでありません。



バラ売りや個々でのご質問はご遠慮下さい。



パンパンに詰めて、土日に発送させていただきます。

中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ axes

femme

まとめ売り

計49点