『美品 Sサイズ◎ブルレア ファーポケットウールジレ ボアポケット ホワイト 希少【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 25分に出品され03月08日 18時 25分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号114005-KI51000315K51-TIR400



○アイテム

美品◎ブルレア Bluelea ファーポケットウールジレ ロングコート ロングジレ ロングベスト 袖なし ファーポケット ボア カジュアル アウター 高級 上品 大人 白色 ホワイト アイボリー レディースSサイズ



○サイズ

Sサイズ

肩幅37㎝

身幅50㎝

着丈100㎝



平置き実寸。

採寸による若干の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。



○状態

若干の使用感を感じるものの、目立つ傷や汚れ等なく綺麗な状態となります。

まだまだ末長くお使いいただけます。



○カラー

白 ホワイト



○商品について

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品

Sサイズ◎ブルレア

ファーポケットウールジレ

ボアポケット

ホワイト

希少