『thisisneverthat ダウンジャケット ペイズリー柄 ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 22時 14分に出品され03月19日 22時 14分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 thisisneverthatのペイズリー柄ダウンです！



購入後一度だけ着用し、その後はクリーニングをして保管しておりました。



汚れ等も無く綺麗な状態です！







- デザイン: パターン付き

- 素材: ダウン

- ファスナー: フルジップ

- ポケット: フロントポケットあり



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ディスイズネバーザット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ thisisneverthat

ダウンジャケット

ペイズリー柄

ホワイト