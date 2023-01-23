『山陽電鉄3050系ニューアルミカー試作車・新塗装・新シンボルマーク 4両セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 06分に出品され03月20日 02時 06分に終了予定です。即決価格は346,666円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|マイクロエース
KATO 1-315 EF510 カトー HOゲージ
¥ 10270
93585 JR キハ183系特急（ラストランオホーツク）組替車両セット
¥ 14500
TOMIX E233系0番台 東京アドベンチャーライン 4両セット 動力車付
¥ 9750
★【美品】KATO 3-522 HOゲージ【24系 夢空間 3両セット】
¥ 14430
【GM0434M】155系 修学旅行専用電車 ４両セット（動力付）
¥ 8970
Tomix 98065 キハ40 350形 日高線 2両セット
¥ 10270
【GM0434M】155系 修学旅行専用電車 ４両セット（動力付）
¥ 8736
Lamborghini Reventon
¥ 33433
余部鉄橋 Nゲージ 組立キット ５本
¥ 9424
Tomix 98337 98338 JR 485 3000系 はくたか 9両
¥ 11900
Tomix 98395 98396 98397 185系 踊り子 15両セット
¥ 15522
グリーンマックス特製加工品 クモル23050 動力付き
¥ 38438
マイクロエース キハ38 八高線 2両セット 【A2753】
¥ 12675
みぁーた様専用 Kato 10-1601 10-1602 323系 大阪環状線
¥ 10920
KATO 10-871 225系0番台「新快速」 8両セット
¥ 10764
【専用】余部橋梁 組立キット(Ver.3) 5基 接着キット増量
¥ 10074
KATO EF81 星釜 オハネフ25-8 カニ24-503 エルム仕様
¥ 8580
近畿日本鉄道30000系 ビスタEX 4両セット TOMIX 92598
¥ 39111
落札価格346666円
550 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！