『山陽電鉄3050系ニューアルミカー試作車・新塗装・新シンボルマーク 4両セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 06分に出品され03月20日 02時 06分に終了予定です。即決価格は346,666円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎商品の状態は写真をよくご確認いただき、ご理解・ご納得の頂ける方のみご購入をお願い致します。

外箱（パッケージ）は経年によるスレ・使用感等が多少あります。

車両本体は写真を見ていただけたらわかるように擦り傷、スレ等はほとんどありません。

※車両に触れる際は、手袋をはめるなどして手アカが付かないよう細心の注意を払って取り扱っています。

また、個別の値下げ交渉には応じておりませんが、適時割引価格にしていきますので、ここぞと思ったときに落札して頂けたら幸いです

(^▽^)/

※ただ、しばらくは放置状態にしているかもしれません



マイクロエース A8885 山陽電鉄3050系ニューアルミカー試作車・新塗装・新シンボルマーク 4両セットになります。

室内にはLED室内灯 蛍光色を装着しています。

車両全体にスミ入れを施し、台車部分には錆の汚し塗装をしています。

また、KATOカプラーに交換しており、連結部の隙間が狭くて見栄えが良いのですが、カーブがキツイところでは脱線気味になります。

※撮影協力：しそう夢鉄道 第３レイアウト（ジオラマ）

→第３レイアウトは脱線しませんでしたが、第１レイアウトでは特定のカーブで必ず脱線していました。



【製品仕様】

・アルミ車ながら全塗装が行われた3066編成

・姫路方先頭車3638車は鋼製車。アルミ車とは細部ディテールを作り分け

・アルミ車と鋼製車の形状の差を再現

・フライホイール付動力ユニット搭載

・ヘッドライト、テールライト、前面表示器点灯。LED使用



＜配送方法＞

※梱包サイズ：18 * 22 * 7 cm ＋ 梱包材

※らくらくメルカリ便（匿名発送）ヤマト運輸「宅配便」で送付します

※発送料￥750＋梱包材（60サイズ ダンボール箱）￥200＝合計￥970は発送者にて負担

※ヤマト営業所に持ち込んでの発送となります 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイクロエース