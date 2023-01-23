『ジョンストンズ Newサイズカシミヤストール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 21時 19分に出品され05月10日 21時 19分に終了予定です。即決価格は17,200円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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安価な偽物にご注意ください。



ジョンストンズ

Newサイズカシミヤストール



新宿伊勢丹で購入しました。

新品未使用品です。



カラー ノックモア



サイズ NEW

194x50フリンジ含む



素材 カシミヤ



ユニセックスです。



あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。

過度なお値引きはお控えください。



正規品ジョンストンズお探しの方

偽物にご注意ください。



カラー...ノックモア

柄・デザイン...チェック

素材...カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ジョンストンズ Newサイズカシミヤストール