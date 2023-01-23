『NANGA ナンガ AURORA DOWN JACKET オーロラダウン L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 56分に出品され04月10日 07時 56分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

NANGA ナンガ

【モデル】

AURORA DOWN JACKET オーロラダウンジャケット

【カラー】

BLACK ブラック

【サイズ】

L 着丈…約75.5cm 袖上…約77cm 袖下…約55.5cm 身幅…約59cm

【品質表示】

表地、裏地:ナイロン100% 中綿:ダウン90% フェザー10%

【状態】

中古品。

使用感はありますが、まだまだ問題なく着用していただけます。

【商品説明】

表地に撥水性や防風性に優れたオーロラテックスを採用した、フード付きのダウンジャケット

□HB3918



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カラー...ブラック

サイズ...L

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

ナンガ

AURORA

DOWN

JACKET

オーロラダウン

L