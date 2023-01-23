『ポロベア ニット スキー ラルフローレン M - 150ポロ 熊【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 11時 41分に出品され05月09日 11時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレン コットン



サイズ150 Mサイズ

レディースXSサイズくらいです☺︎

身長155cm 体重48kg の私でも余裕できれます。２枚目に試着してる写真貼っておきました。



刺繍

スキー



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カラー···ブルー

素材···コットン



海外出張のため11月6日発送 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ポロベア ニット スキー ラルフローレン M

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150ポロ 熊