『【日本未発売】ナイキGKグローブ ヴェイパーグリップ3 RS 9.5号【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 21分に出品され03月05日 22時 21分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本未発売ナイキGKグローブ



ヴェイパーグリップ3 RSプロモデル



中指と薬指がネガティブカットになっています。



ネガティブカットなので通常のヴェイパーグリップより



タイトなフィット感になります。



グローブの中にすき間がない方が好みの方に

おすすめです。



プロモデルのため



通常のヴェイパーグリップにあるナイキの

マークなどがありません。



浦和レッズの西川周作選手が使用していた



グローブと同じカラーモデルです。



簡易な袋に入っています。



新品、未使用品



サイズ9.5号



サイズ9号で指先に隙間が欲しい方は丁度良い

サイズだと思います。



最後の1つです。



他に8号出品しています。



値下げ不可



※グローブにはホコリに見えるコーティングが

されています。

グローブを使用すれば落ちます。

神経質な方は購入をお控えください。





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180001120 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>サッカー・フットサル>>>キーパーグローブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナイキ