『Paul Smith ポールスミス ダウンジャケット 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 02時 04分に出品され04月17日 02時 04分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith ポールスミスのダウンコート、フーデッドダウンブルゾンです。



定価…65000円程度



●商品説明



フランス産ダウンが90%入っている最高級ダウンジャケットです。とても軽いですが、高級フランスダウンが詰まっているためとても暖かく、これからの時期に重宝すると思います。シンプルながらジッパー使いなどもオシャレ感満載です。普段使いにもスーツスタイルにもお使い頂けます☆



●カラー ネイビー



●サイズ表記 M



●実寸

肩幅 約47ｃｍ（肩～肩）

身幅 約56ｃｍ（脇～脇)

着丈 約65ｃｍ（後襟下～裾)

袖丈 約61ｃｍ（肩～袖先)

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)



●商品コメント

数年前に65000円程度で購入しましたが、数回のみの着用で、自宅のクローゼットに眠っておりました。

使用感なく美品なお品です。



●注意事項

モニターにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith

ポールスミス

ダウンジャケット

美品