『Supreme x B.B. Simon Studded Work Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 02時 07分に出品され04月01日 02時 07分に終了予定です。即決価格は56,160円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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下記、商品説明です。



Supreme x B.B. Simon Studded Work Jacket "Black"



シュプリーム x ビービーサイモン スタッディド ワーク ジャケット "ブラック"



サイズ L



手元にあるので、即日発送可能です。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

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