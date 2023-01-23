『PRADA プラダダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 09時 57分に出品され05月15日 09時 57分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

PRADA プラダダウンメンズ

PRADA SPORT

フーデッドダウンジャケット フード付き(着脱可能)



【サイズ】

表記46

M



肩幅45

身幅43

袖丈74

着丈63



素人の採寸の為、多少の誤差はご理解ください。



【素材】

表 ナイロン

裏 ナイロン



【状態】

大切に着ていた為目立ったキズ汚れはありません。

保管に伴うシワや多少の糸などの付着はご容赦ください。

【カラー】

カーキ

ブラック



数年前の物なので箱等ございません。商品のみです。



人気の型番で軽くて暖かいプラダの高級ダウンジャケットです。

フードも着脱可能で、袖口も手の甲を覆えるインナーも付いており機能性も抜群です。

サイズが合えばお安いと思います。

数年前ですが、自身がプラダ直営店にて購入した品物です。



発送の際は、出来るだけコンパクトに梱包させていただきますのでご了承くださいませ。



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#プラダダウンメンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRADA

プラダダウンジャケット