『DUVETICA デュベティカ ARES アレス ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 08時 45分に出品され04月15日 08時 45分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DUVETICAのフライトジャケット型のダウンジャケット【ARES/アレス】です。



【素材】

表地：ナイロン100%

裏地：ナイロン100%

中綿：ダウン



【状態】

目立つダメージや汚れなどはなく、まだまだご愛用して頂けるお品です。



USEDアイテムにご理解下さい。



【色】

チャコール系



【サイズ】

46



【実寸】

素人採寸ですので誤差はご了承ください。



着丈 約63cm

肩幅 約43cm

身幅 約55cm

袖丈 約64cm



【注意事項】

記載にない場合、シューツリーやハンガー等は撮影用のため付属致しません。

新品時、本来ある付属品等、画像や説明文にない場合は付属致しません。

商品に箱や袋等が付属する場合、新品未使用品でも箱や包み紙に多少のダメージがある場合がございます。予めご了承下さい。

カラーは私見にて判断しておりますので、カタログ等公式の表記とは異なる記載になる場合がございます。

商品にお直しがある場合がございますので、実寸や画像をご参照下さい

慎重に検品はしておりますが、中古品は記載にない小さなダメージや、薄汚れ等ある場合がございます。

新品アイテムでも、通常の仕様による多少のすり傷や製造工程上の傷等がある場合があります。

加工アイテムにつきましては、全てが加工による仕様かどうかは当方では判断致しかねます。

一度人の手に渡ったものであることをご理解頂ける方のみご入札下さいますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

デュベティカ

ARES

アレス

ダウンジャケット