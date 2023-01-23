『高級！UNITED ARROWS チェスターコート ネイビー サイズM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 15分に出品され03月17日 22時 15分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「UNITED ARROWS」の「A DAY IN THE LIFE」のチェスターコートです。





高級感のあるネイビーカラーで、ビジネスシーンにもカジュアルシーンにも合わせやすいアイテムです。

3～4回着用しました。目立った傷や汚れはありませんが、着用に伴うわずかな毛羽立ちが見られます。

自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



【ブランド】A DAY IN THE LIFE

【カテゴリ】チェスターコート

【商品の状態】目立った傷や汚れなし

【サイズ】M

着丈:84cm

身幅:55cm

【カラー】ネイビー



・発送は本体のみです。

・簡易包装、小さく折り畳んで発送します。

・個人所有ですので神経質な方、キズ、擦れ、汚れ等気になる方のご入札はご遠慮下さい。

・他アプリでも販売しており、販売完了した場合予告なく終了することをご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 高級！UNITED

ARROWS

チェスターコート

ネイビー サイズM