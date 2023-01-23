『00s L.L.BEAN outdoor down jacket M beige【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 24分に出品され03月11日 16時 24分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRAND：L.L.BEAN outdoor

NAME：2tone down jacket

ERA：00s

SIZE：M

COLOR：beige × black



☆ACUTUAL SIZE☆

肩幅：55

身幅：60

袖丈：58

着丈：70



☆CONDITION☆

[B]

美品

目立つダメージ、汚れ無く

良いコンディションです。



まだまだ使用出来ます。

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S：新品/未使用

A：未使用に近い

B：目立つ傷/汚れ無し

C：やや傷/汚れ有り

D：傷/汚れ有り

J：全体的に状態が悪い＊雰囲気系



☆COMMENT☆

エルエルビーン

アウトドア

ダウンジャケットです。



☆POINT☆

大きめサイズのM

ベージュ黒の切替がアクセント

ドローコード有りの短丈に



よろしくお願いいたします。



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0-5hko11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

L.L.BEAN

outdoor

down

jacket

M

beige