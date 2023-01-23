『【新品未開封】山崎 100周年記念 蒸留所ラベル サントリーウイスキー【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 22時 43分に出品され03月03日 22時 43分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある出品の中から当方の商品をお気に留めていただき誠にありがとうございます。



【商品】

サントリー シングルモルトウイスキー

山崎 100周年記念ラベル ノンビンテージ700ml 箱無しです。



新品未開封で写真の通り綺麗な品ですが、自宅での保管となっておりますので、神経質な方はご遠慮下さい。（非喫煙者、ペットは飼っていません。）



コレクション整理のため出品します。



発送は緩衝材に包んでバランタイン17年の箱に入れてヤマト運輸宅急便て送ります。

よろしくお願いいたします。



なお、すり替え防止の為、発送後の返品、交換、クレーム、キャンセル等には対応出来ませんのでご了承ください。



念の為…

酒類、アルコールになりますので未成年の方はご遠慮下さい。



#山崎



#ジャパニーズウイスキー



#シングルモルト



#700ml



#ウイスキーセット



※他にもウイスキーを出品しておきます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サントリー