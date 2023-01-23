『グリーンレーベルリラクシング ステンカラーコート ネイビー S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 07時 54分に出品され04月11日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グリーンレーベルリラクシングのネイビーのステンカラーコート になります。

スリムなシルエットで、ベルト付きです。

ライナーもあるので、冬でも着用いただけます。

昨年、28,000円で購入して、3度ほど着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グリーンレーベルリラクシング カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ グリーンレーベルリラクシング

ステンカラーコート

ネイビー

S