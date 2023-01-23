『moncler down jacket size7 grey【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 08時 42分に出品され03月14日 08時 42分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 moncler モンクレール

ダウンジャケット

グレー

サイズ7



肩幅48cm身幅57cm

着丈72cm袖丈68cm



右袖にやや汚れあり。

それ以外は若干の使用感ありますが、ダウン抜けも無い状態です。

珍しい大きめサイズです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ moncler

down

jacket

size7

grey