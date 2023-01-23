『ロンハーマン デニム コンチョ ダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 52分に出品され04月01日 10時 52分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日、メルカリにて数回の美品という紹介で購入しました。

RonHaman

2013年 ファーストモデル

ロンハーマン1stインディゴコンチョダウン



コンチョ1つひとつが違い

デニムでカッコいい商品です。

とても人気ですぐに完売になったレア商品です。

目立つ傷や汚れはなく、状態は良好だと思います

サイズは1番人気のM

肩幅45、身幅52.5、着丈61、袖丈62です。誤差はお許しください

当方170センチ65キロでややタイトな感じで着用出来ます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロンハーマン デニム コンチョ ダウン