『【ZARA MAN】ダウン ブルゾン パフジャケット【美品】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 09時 52分に出品され03月22日 09時 52分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARAのパフジャケットです。



かなりのビッグシルエットですが、着丈は短く他のダウンジャケットではあまり無いシルエットです。



インナーが大きくても羽織ることができるので重宝すると思います。







●サイズ：M

裄丈 98cm

身幅 82cm

着丈 70cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





●状態：

使用感が少なく、汚れやほつれ、破れのない美品です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。





●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。





素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)

カラー···ブラック

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ZARA

MAN】ダウン

ブルゾン

パフジャケット【美品】