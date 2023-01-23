『Rady ファービジューフレアーウールコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 00時 50分に出品され04月20日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Rady

ファービジューフレアーウールコート

ホワイト

定価37800

新品未使用試着のみ

タグは切ってしまい、ありません。

買った時についてきたradyのハンガー、コートカバーはそのままお付け出来ます。



#eimy istoire

#rienda

#Lilidia

#Rady

#EmiriaWiz

#snidel

#ZARA

#H&M

#FOREVER21 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レディー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Rady

ファービジューフレアーウールコート