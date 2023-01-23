『【THISISNEVERTHAT】PERTEX T Down Jacket【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 06時 01分に出品され03月26日 06時 01分に終了予定です。即決価格は10,074円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【THISISNEVERTHAT】PERTEX T Down Jacket

色:グレー

サイズ:L



昨年12月にBUYMAで購入しました。

系統が変わったため出品します。

1シーズン使用しました。とても軽い上に暖かいため氷点下でも問題なく着用いただけます。



降雪量が多い地域で使用していたため、所々にシミ(左腕、右腹あたり、左手首裏、右手首裏、左肩)ができてしまっています。着用上問題ないとは思いますが、古着ですのでご理解いただける方のみご購入を検討していただけると幸いです。

サイズ表は1番最後に載せています。



発送時はできるだけコンパクトにさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ディスイズネバーザット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【THISISNEVERTHAT】PERTEX

T

Down

Jacket