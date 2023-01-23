『90s ラルフローレン フルボリューム ヌプシ 肉厚 ダウンジャケット カーキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 18分に出品され03月06日 05時 18分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠に有難うございます★

古着 90s vintage POLO by Ralph Lauren ポロバイ ラルフローレン 刺繍ロゴ ボリューム ヌプシ 肉厚 ダウンジャケット の出品になります！



【商品詳細】

⁂メンズ(男女兼用)





⁂ ブランド ： POLO by Ralph Lauren







⁂ カラー ： カーキ







■サイズ: メンズ規格 XL

詳しいサイズは下記をご覧下さい↓↓



着丈 約63cm

身幅 約69cm

肩幅 約56cm

袖丈 約65cm





■状態 : こちらの商品はランク 【 A 】になります！

※ランク表をご確認ください。



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★ランク表★



(SS) 新品・未使用品 / 新品・新古品・未使用品

( S ) 試着のみ～数回の使用でかなり綺麗状態。

(AA) 使用感が少なく、全体的に程度の良い美品

( A ) 多少の使用感はあるが、それ以外に問題のない状態。【一般的な古着】

( B ) 目立つ汚れや傷、使用感はあるが使用可能な状態

( C ) 色褪せや目立つ汚れ傷などがあるが着用には差し支えない状態。

( D ) 全体的に状態が悪い / 全体にダメージあり（コンディションを気にされない方に）



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☆最後に⭐︎

ご覧頂き誠にありがとうございました！

古着との出会いはまさに一期一会。その洋服との出会いを大切に。



当ショップの古着を通して皆様が笑顔になれますように



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

ラルフローレン

フルボリューム

ヌプシ

肉厚

ダウンジャケット

カーキ