『NANGA ダウンジャケット M オリーブグリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 31分に出品され03月06日 04時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

NANGAは高品質なアウトドアウェアで知られ、特にダウンジャケットは軽量で保温性に優れています。



【デザインと機能】

このジャケットは、ボタン留めとジッパーポケットが特徴で、実用性とスタイルを兼ね備えています。オリーブグリーンの色合いは、アウトドアシーンにも適しています。



【サイズとフィット感】

サイズはMで、さまざまな体型にフィットしやすいデザインです。



- ブランド: NANGA

- サイズ: M

- 色: オリーブグリーン

- デザイン: ボタン留め、ジッパーポケット付き

- スタイル: ダウンジャケット

- ロゴ: NANGAのロゴ付き



当麻町の正規店で購入しました。



左袖口に写真に記載したシミがありますがクリーニングで綺麗になるのではないかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

ダウンジャケット

M

オリーブグリーン