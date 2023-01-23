『LOEWE アナグラム柄 ストール ショール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月17日 23時 09分に出品され05月17日 23時 09分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOEWEのアナグラム柄のストールです。



サイズはざっくり

横40 × 縦190(cm)くらいです。



ウール・シルク・カシミアの肌触りの良い素材です。



着用回数は数回です。

繊細な素材のため所々毛羽立ちやツレがあります。



購入時の保存箱と保証書(個人情報等は切り取ります)をおつけします。



希望価格登録は機能をオフにしております。

値下げについてはコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ LOEWE

アナグラム柄

ストール

ショール