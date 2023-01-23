『マックスマーラ カシミアウールベルテッドコート 白タグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 04分に出品され03月16日 21時 04分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マックスマーラの中では最上級ラインの白タグ（白ラベル）カシミアウールベルテッドコートです。



高級感たっぷりで着た時のラインもとても綺麗です。

サイズは38、着丈（襟下）108ｃｍ、身幅（脇下）47ｃｍ、裄丈82ｃｍです。

（素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください）

カラーはブラック、素材はラナバージンウール90％、カシミア10％、カーフレザーです。

意外と珍しいデザインかと思います。



使用品ですがとても綺麗で状態は良好です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マックスマーラ カシミアウールベルテッドコート 白タグ